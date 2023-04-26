В ВТБ назвали сроки полного отказа россиян от вкладов в долларах и евро Зампред ВТБ Печатников: через 2,5 года вкладчики полностью откажутся от доллара и евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение ближайших двух с половиной лет клиенты банка ВТБ откажутся от сбережений в долларах и евро, предположил в разговоре с РБК заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, клиенты банка все чаще конвертируют европейскую и американскую валюту в рубли и юани.

Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших двух — двух с половиной лет, — сказал Печатников.

Он уточнил, что в 2023 году рубли остаются одной из самых надежных и высокодоходных валют для хранения денег на вкладах. Эксперты ВТБ считают, что доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10% до 7%.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за ослабления рубля в 2023 году россияне начали вкладывать средства в недвижимость. По ее словам, недвижимость стала «базовой гаванью сбережений», которая позволит если не приумножить деньги, то хотя бы их сохранить.