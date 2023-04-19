Аналитик раскрыла, во что россияне вкладывают деньги Аналитик Радченко: из-за ослабления рубля россияне вкладывают сбережения в недвижимость

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за ослабления рубля в 2023 году россияне начали вкладывать средства в недвижимость. Она стала для людей объектом инвестиций в надежде сохранить деньги, рассказала эксперт URA.RU.

Идут в недвижимость, потому что некуда больше. Держать на депозитах под 8-9%, когда инфляция сейчас будет двузначной из-за обвала рубля. У нас снова включится печатный станок, и инфляция будет точно двузначной. Поэтому депозиты не покрывают инфляцию, — пояснила аналитик.

Радченко назвала недвижимость «базовой гаванью сбережений», которая позволит если не приумножить деньги, то хотя бы их сохранить. Она добавила, что считает недвижимость надежным средством для этого, поскольку держать сбережения в рубле невыгодно, а с долларами и евро непонятно, где и как их хранить.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что российский рубль — самая надежная валюта для хранения и инвестирования денег. Он объясняет это, например, тем, что вклады в рублях дают «неплохой процент». Депутат добавил, что еще большую доходность можно получить, покупая облигации федерального займа (ОФЗ).