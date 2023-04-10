В Госдуме назвали самую лучшую валюту для сбережений Депутат Госдумы Аксаков назвал рубль лучшей валютой для сбережений и инвестиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль — самая надежная валюта для хранения и инвестирования денег. Об этом в интервью NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объясняет это, например, тем, что вклады в рублях дают «неплохой процент».

Рубль — самое лучшее средство для сбережений, инвестиций и любых экономических операций. Поэтому храните деньги в рублях, — сказал Аксаков.

Он добавил, что еще большую доходность можно получить, покупая облигации федерального займа (ОФЗ). Также, по его данным, инфляция в России снижается, что тоже говорит в пользу рубля.

«А самое главное, рубль — предсказуемая валюта с точки зрения взвешенной политики Центробанка и правительства РФ», — добавил он.

На прошлой неделе началась новая серия повышений курса доллара. Например, 7 апреля на бирже доллар в моменте стоил дороже 83 руб., а евро — выше 90 руб. И уже за день до этого в обменниках можно было купить евро за 100 руб. и выше. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что власти РФ вряд ли позволят курсу доллара сильно превысить отметку в 80 руб. за единицу. В то же время из-за высокого дефицита бюджета сильный доллар выгоден правительству России: он позволяет повысить рублевые доходы страны за счет продажи нефти за доллары. На данный момент доллар на бирже торгуется за 81,2 руб., а евро — за 88,5 руб.