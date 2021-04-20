Экономист рассказал, не поздно ли сейчас инвестировать в биткоин

https://static.news.ru/photo/4ae359fe-a1f4-11eb-ad20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин ждёт «хорошее будущее», однако сейчас это слишком рискованный финансовый инструмент. Об этом NEWS.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, необходимо дождаться вовлечения биткоина в фондовую биржу — сейчас крупные игроки предпочитают более традиционные инвестиционные инструменты. К тому же, слишком много структурных элементов криптовалюты остаются в тени. Вложение же $1,5 млрд компанией Tesla в биткоин эксперт назвал пиар-трюком Илона Маска.

Не стоит вкладываться в биткоин, пока с ним не играют крупные фондовые биржи, пока с ним не играют серьёзные компании капитализированные. Я не знаю эмитентов, не знаю объёмов этих биткоинов, идёт полная анонимность, волатильность сегодня 40% вверх, а завтра 40% вниз. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Как отметил эксперт, сейчас в биткоин вкладываются только авантюристы, 80% из которых в итоге проиграют из-за непредсказуемого поведения криптовалюты.

Сегодня это не тот финансовый инструмент, в который нужно капитально вкладываться. В крайнем случае — 10% от портфеля, — подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось о падении курса биткоина более чем на 11% после рекордного роста криптовалюты. В прошлую среду на бирже Binance зафиксировали цену $64 850 за биткоин, а к концу недели курс обвалился до $54 510 за штуку.