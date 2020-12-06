Экономист предрёк России масштабный кризис и безработицу

https://static.news.ru/photo/a750e6a8-3795-11eb-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России может начаться масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года. Такое мнение высказал экономист Константин Селянин.

По его словам, к этому подтолкнёт растущая долговая нагрузка граждан, которая спровоцирует ухудшение экономической ситуации в стране. Он отметил, что это связано не только с пандемией, но и с перманентным спадом экономики, который наблюдается с 2013 года, передаёт URA.RU.

Селянин выразил уверенность, что после вступления в должность нового президента США против России будут введены новые санкции. Эксперт полагает, что доллар и евро в 2021 году существенно подорожают.

При этом многие россияне потеряют работу, считает он. Кроме того, вырастут цены на базовые продукты, связанные с увеличением стоимости зерна, добавил экономист.

Месяцем ранее, как писал NEWS.ru, Селянин предрекал резкий скачок курсов доллара и евро в день выборов президента США. Он полагал, что они обновят рекорд в России, обвалив рубль. Этого, впрочем, не произошло.