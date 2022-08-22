Экономист предрек эпоху дорогого доллара и дешевого евро Экономист Разуваев предрек эпоху дорогого доллара и дешевого евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Lenta.ru. Так он прокомментировал снижение курса евро до отметки ниже €1 за доллар — на минимуме €0,999.

Это говорит о том, что инвесторы верят глобально в доллар, в то, что Федеральный резерв США будет повышать ставку, и в то, что ситуация в Штатах будет намного лучше, чем в Евросоюзе. В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще не одно правительство, — заявил экономист.

По его словам, сейчас существует достаточно серьезный риск того, что некоторые cтраны, в первую очередь Италия, Испания и Португалия вернутся к национальным валютам и зона евро серьезно пошатнется. Нельзя исключать, что таким образом поcтупят и ключевые страны Евросоюза, предупредил Разуваев.

17 августа Министерство экономического развития изменило свой прогноз относительно среднегодового курса доллара в 2022 году. Оно снизило показатель с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля.

Ранее сообщалось, что из-за введенных Западом санкций американская валюта больше не является надежным способом сохранения средств. Специалисты отмечают, что если по каким-либо причинам необходимо держать часть средств именно в валютах недружественных стран, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.