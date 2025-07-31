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31 июля 2025 в 16:21

Экономист перечислила главные факторы безудержного роста цен на товары

Экономист Неганова связала рост цен на товары с повышением зарплат сотрудникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существенный рост цен на продукты питания, фармацевтические и другие товары связан с увеличением размера зарплат сотрудникам, заявила «ФедералПресс» экономист Валентина Неганова. Среди других негативных факторов она назвала повышение тарифов на услуги ЖКХ, накрутку сетей и магазинов, подорожание топлива, а также инфляцию.

Конечно, оказывает влияние и стремление производителей по возможности и по необходимости продавать продукты за рубеж. Это касается сегодня птицы, молочной продукции, огурцов. Они хотят получить больше прибыли, но чаще это происходит в ущерб внутреннему рынку, потому что им тоже нужны деньги для того, чтобы замещать технику, платить за сырье, — объяснила Неганова.

Кроме того, рост стоимости товаров также происходит из-за жадности и алчности некоторых производителей, добавила эксперт. По ее словам, ситуацию также усугубляет слабое понимание маркетинга и тенденций потребительского рынка.

В Национальной мясной ассоциации ранее заявили, что цена на курицу в России с 2021 года выросла на 25–30%. Увеличение стоимости является результатом повышенного спроса на фоне слухов об удорожании.

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