Экономист объяснил, почему США отменяют санкции по «Северному потоку»

https://static.news.ru/photo/fd80ee72-b82f-11eb-b85f-96000091f725_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода объяснил, почему США могут отказаться от санкций по «Северному потоку — 2». Газопровод стал связующим звеном в переговорах МИД России и США, приводит мнение эксперта ФАН.

Штатам невыгодно продолжать такую политику, несмотря на введённые ранее санкции против «Северного потока — 2». Вашингтон на сегодня очень искусно переосмысливает экономические и политические амбиции страны, уверен экономист.

Сегодня «Северный поток — 2», как ни странно, стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Помимо бизнеса, сегодня формируется много геополитических вопросов в повестке встречи лидеров двух стран, — считает Лобода.

В конце мая возведение второй нити газопровода в датских и немецких водах вышло на завершающую стадию. И теперь работы идут спокойно, без всяких информационных атак, что свидетельствует о смене парадигмы Вашингтона. Штаты существенно проигрывают России газовую гонку в Европе, чего только стоит цена на российский газ — $330 за кубометр, что на $100 больше, чем в допандемийный период.

Уже полгода идут вверх акции «Газпрома», отмечает эксперт. Компания с начала октября прошлого года подорожала на 47%

«Газпром», пожалуй, стал одной из самых медийных компаний в зарубежных и российских СМИ. Это очень положительный фактор, привлекающий инвесторов из разных стран мира, среди них очень много физических лиц из США и ЕС. Они уже в доле, — резюмирует Лобода.

Как сообщалось ранее, Белый дом откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчёт с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции.