Экономист назвала фактор, заставляющий переплачивать за лишние вещи

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анастасия Лукина рассказала. что заставляет людей переплачивать за мелочи и ерунду. За килограмм картошки покупатель может торговаться и уплатить не более 40 рублей, тогда как за пачку чипсов готов отдать и 100 рублей, рассказала эксперт агентству «Прайм».

Картошка — это чтобы утолить голод, а чипсы, чтобы себя побаловать, порадовать. Объяснение этому поведению можно найти в концепции, описанной в пирамиде потребностей Маслоу. Чем выше потребность находится в пирамиде, тем больше потребитель готов заплатить за её удовлетворение. Утоление голода — потребность, лежащая в основании пирамиды, а забота о себе — это уже середина пирамиды, а значит и готовность платить выше, — пояснила специалист «механизм» переплат.

Чтобы сэкономить на покупке, казалось бы, лишних товаров, нужно учитывать разницу между ценой и ценностью. Например, для кого-то экономия будет заключаться в относительно низкой цене продукта за килограмм, а для другого — в удобстве и потраченном времени.

Ранее доктор медицинских наук, экс-депутат Госдумы Борис Менделевич рассказал, как сэкономить на походах в аптеку и не оставить там всю зарплату или пенсию. Особенно актуальны эти правила в период пандемии, сезонных болезней и ослабления иммунитета, когда лекарства обходятся в круглую сумму.