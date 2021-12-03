«Не ходить в аптеку как за продуктами»: врач дал совет по покупке лекарств

Доктор медицинских наук, экс-депутат Госдумы Борис Менделевич рассказал, как сэкономить на походах в аптеку и не оставить там всю зарплату или пенсию. Особенно актуальны эти правила в период пандемии, сезонных болезней и ослабления иммунитета, когда лекарства обходятся в круглую сумму, пишет «ФАН».

По словам врача, нельзя ходить за лекарствами как за продуктами и следует разграничивать походы в магазин с походами. В этой ситуации «список покупок» будет уместен как никогда.

Поход в аптеку просто как в магазин — это одно. Когда идёшь с рецептом — это другое. Вы должны следовать рекомендациям врачей, — пояснил Борис Менделевич.

Доктор обратил особое внимание, что в случае, когда фармацевт советует взять препарат, альтернативный тому, что привык покупать пациент, то стоит к нему прислушаться. Чаще всего работники аптек руководствуются не желанием продать лекарства подороже, а стремлением помочь.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что Противовирусные препараты, которые продаются в российских аптеках, неэффективны против большинства респираторных инфекций. По его словам, доказанную эффективность имеет лишь препарат «Тамифлю», который врачи во многих странах назначают для лечения гриппа.