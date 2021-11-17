Врач рассказал о бесполезных лекарствах в российских аптеках

Противовирусные препараты, которые продаются в российских аптеках, неэффективны против большинства респираторных инфекций, рассказал «Царьграду» врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, доказанную эффективность имеет лишь препарат «Тамифлю», который врачи во многих странах назначают для лечения гриппа. Популярность так называемых лекарств-пустышек в РФ медик объяснил любовью россиян к самолечению и нежеланием идти к врачу.

В отношении всех респираторных вирусных инфекций — а я напомню, что их более двухсот — противовирусных препаратов почти нет. Разве что грипп предлагается лечить «Тамифлю», его часто используют в странах мира. А такого огромного количества лекарств одного ряда, как у нас на прилавках, — «Арбидол», «Ингавирин», «Анаферон» — нет нигде в мире, кроме России, — сообщил Прокофьев.

Он добавил, что препарата, эффективность которого была доказана в отношении острых респираторных вирусных инфекций, вообще нет, поэтому его и не пытаются изобрести. По словам врача, продажа в российских аптеках большого количества подобных лекарств вызвана любовью граждан к самолечению: люди хотят получить средство, избежав похода к врачу.

Соответственно, это ориентировано на то, чтобы человек пришёл в аптеку и потратил деньги на бесполезный лекарственный препарат. А у него доказательный эффект равен нулю, — подчеркнул Прокофьев.

Медик добавил, что сейчас компания Pfizer надеется создать эффективный препарат против коронавируса. Однако он считает, что специалисты не смогут этот сделать.

Ранее главврач городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства-пустышки, которые часто выписывают пациентам в поликлиниках. При этом он подчеркнул, что медики делают подобные назначения вовсе не из-за жажды денег, предлагаемых некоторыми фармкомпаниями, а из-за незнания, так как обладают низкой квалификацией.

Так, по словам Мясникова, никакого лечебного эффекта не стоит ожидать от иммуномодуляторов, гепатопротекторов, ферментов, сосудоукрепляющих препаратов, витаминов, биодобавок, хондропротекторов, пробиотиков и пребиотиков, ноотропов, гомеопатических препаратов, растительных настоек и сборов.