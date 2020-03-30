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Специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский предложил свой вариант выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он считает необходимым развивать предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства и поддерживать и расширять потребительский спрос.

Продавать – дело нехитрое, но что продавать, когда курс уже 80, а иностранные производители будут навёрстывать упущенное за счёт повышения цен на свою продукцию? Поинтересуйтесь широко известной в 80-х экономикой предложения, там много интересного, — предлагает Кричевский.

Он добавил, что, в свою очередь, без платёжеспособного населения не смогут подняться и производственники, поэтому поддержка понадобится обоюдная, пишет SM-News.

Курс рубля в начале последней недели марта рушится при сочетании многих резко отрицательных факторов. Доллар поднялся выше 80 рублей, по состоянию на 10:25 мск 30 марта — 80,16 рубля (+1,34 рубля).

Общее мощное давление на российскую валюту продолжает оказывать распространение коронавируса в стране и мире. Меры против него вызывают ограничения в экономике, резкое падение деловой и потребительской активности. В таких условиях страдают котировки нефти и валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль. Этот негатив усилился в связи с фактическим введением жёсткого карантина в Москве.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациента выписаны из больниц, девять умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения, писал NEWS.ru.