Дюкова переизбрали на должность гендиректора «Газпром нефти»

Совет директоров «Газпром нефти» избрал Александра Дюкова генеральным директором компании ещё на пять лет, говорится в сообщении компании. Он занимает этот пост с 2008 года.

Избрать с 01 января 2022 года Дюкова Александра Валерьевича на должность генерального директора ПАО «Газпром нефть» сроком на 5 лет, — сказано в заявлении пресс-службы «Газпром нефти».

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идёт о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению углерода, который является основным парниковым газом наряду с метаном Об этом также сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Дюков отметил, что новая отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений в мире могут остаться без рынков сбыта.

По его словам, «Газпром нефть» уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 млн тонн и планирует вложить в него 30 млрд рублей. Для его реализации необходимо создать нормативное регулирование и разработать экономическую модель проекта. В дальнейшем Россия, обладая немалыми возможностями по захоронению углерода, может начать оказывать эти услуги другим странам.