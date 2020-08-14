Доллар на МосБирже подорожал до 73 рублей

https://static.news.ru/photo/5d85f8b8-de14-11ea-b35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал по отношению к российскому рублю на 0,07% и достиг показателя в 73 рубля за единицу. Евро потерял 0,06%, до 86,15 руб. Об этом говорит статистика площадки на 10:00 мск 14 августа.

По информации на 10:05 мск американская валюта ускорила рост и находилась на уровне в 73,1 рубля (+0,22%), евро также оказался в «зелёной» зоне и подорожал до 86,31 рубля (+0,13%). К 10:15 мск доллар прибавил 0,37% и торговался на уровне 73,21 рубля, а евро вырос на 0,3% — до 86,46 рубля.

Российский рынок ценных бумаг открылся 14 августа разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По информации на 10:00 мск, показатель МосБиржи снизился на 0,15% — до 3075,96 пункта, а РТС прибавил 0,16%, до 1328,20 пункта. К 10:10 мск индекс МосБиржи достиг уже 3063,12 пункта (−0,56%), а РТС был на уровне 1319,99 пункта (−0,46%).

Октябрьский фьючерс нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне теряет 0,29% и оценивается в $44,83 за баррель. Сорт WTI дешевеет на 0,4% — до $42,07 за «бочку».

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ лишилась к августу 2020 года 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП) — закрылся практически каждый пятый объект в данном секторе экономики, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению экспертов, 2020-й стал одним из самых тяжёлых для предпринимателей. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) многие компании могли не пережить кризиса.