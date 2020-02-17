https://static.news.ru/photo/4a195f92-5221-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская валюта на открытии торгов Московской Биржи увеличилась в цене по сравнению с результатами предыдущих торгов на 16 копеек.

Сейчас доллар торгуется на уровне 63,6275 рубля.

Курс евро поднялся сильнее. Европейская денежная единица увеличилась в цене на 23,75 копейки и стоит сейчас 68,9675 рубля.

Что касается индекса МосБиржи, то по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, он опустился на на 0,26%, до уровня в 3101,87 пункта.

Индек РТС также пошёл на спад, потеряв 0,24%. Сейчас он составляет 1539,62 пункта.

Курс рубля находится в хрупком локальном равновесии под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, он получал некоторую поддержку в последние дни, но ослабление продолжается из-за остроты воздействия на рынки коронавируса. NEWS.ru попытался разобраться с нынешней экономической ситуацией и подготовил торговый прогноз на текущую неделю.