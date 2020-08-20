Доллар на МосБирже поднялся выше 74 рублей

https://static.news.ru/photo/ac66b124-e2ca-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара 20 августа в ходе торгов на МосБирже вырос на 1% по отношению к рублю. Американская валюта в моменте поднималась до отметки в 74,05 рубля. Об этом говорят сведения МосБиржи на 11:30 мск.

До этого курс доллара превышал 74 рубля 10 августа 2020 года. По информации на 11:45 валюта США по отношению к рублю выросла на 0,7%. Доллар в это время стоил 73,83 рубля.

Курс евро в 11:45 находился на отметке в 87,33 рубля. Европейская валюта продемонстрировала рост в 0,66%.

На открытии торгов (по состоянию на 10:00 мск) доллар стоил 73,41 рубля (+0,14%). Евро же прибавил 0,21% и достиг отметки в 86,94 рубля.

14 минут спустя американская валюта торговалась на уровне 73,57 рубля, показав рост на 0,36%. Евро вырос на 0,75% и остановился на отметке в 87,21 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 0,75%. Его стоимость составляет $45,03 за баррель. Нефть сорта WTI стоит $42,75 за баррель. Данный показатель на 0,8% ниже уровня, зафиксированного на момент закрытия предыдущих торгов.

На открытии российского рынка акций было отмечено снижение биржевых индексов. Индекс МосБиржи по состоянию на 10:00 мск упал на 0,38% и оказался на отметке в 3044,92 пункта. РТС опустился до 1308,75 пункта, показав падение на 0,58%.

Спустя 20 минут индекс МосБиржи опускался до 3031,32 пункта (-0,83%), а индекс РТС — до 1298,68 пункта (-1,3%).

Как ранее передавал NEWS.ru, 19 августа курс доллара США на открытии торгов МосБиржи снижался до отметки в 73,11 рубля — на 0,08%. Евро опускался до 87,29 рубля — на 0,07%.