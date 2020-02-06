Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил о том, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за сложившегося нефтяного кризиса. Он убеждён, что руководители РБ и РФ придут к взаимовыгодному разрешению конфликта в этой сфере в ходе переговоров в Сочи 7 февраля. Между тем, по мнению экспертов, глава России Владимир Путин поставил своего коллегу Александра Лукашенко в ситуацию ультимативного выбора: интеграция или утрата ключевого источника дохода государственной экономики. На что лидер Белоруссии может ответить «уходом» во Всемирную торговую организацию (ВТО), предполагают эксперты.

Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса РБ могут быть очень ощутимыми, приводит «Интерфакс» слова Чакрабарти. По его мнению, белорусам следует диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе это касается и энергоресурсов. Для этого он предложил Лукашенко посетить европейские страны. Глава ЕБРР подчеркнул, что банк способствует привлечению инвестиций в экономику этой республики, но их объём будет зависеть от хода выполнения реформ в государстве.

Любопытно, что американский Минторг США уже начал процедуру изучения целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, о чём срочно проинформировало белорусское Министерство экономики. Ранее правительство этого государства наняло юристов Crowell & Moring, которые были призваны обеспечить данный процесс. Считается, что получение такого статуса облегчит доступ белорусского экспорта на рынок Америки и впоследствии явится подспорьем при вступлении в ВТО.

Ранее на совещании в Минске Лукашенко открыто заявил о том, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в его страну. В этом году РФ должна поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, по 2 млн т каждый месяц. В январе, по словам главы РБ, российской стороной было экспортировано только 500 тысяч т. Он отметил, что проблемы во взаимоотношениях двух государств «стали привычными в последнее время». При этом политик парадоксальным образом потребовал от участников совещания принять меры, «чтобы Россия выполняла обязательства».

И вот уже сегодня, 6 февраля, премьер Белоруссии Сергей Румас выступил с официальным заявлением о том, что страна из-за налогового манёвра в РФ потеряла в прошлом году порядка $330 млн, в том числе убытки бюджета, по его оценкам, составили 130 млн, а ущерб двух нефтеперерабатывающих заводов — около $200 млн.

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Наша страна пока не отреагировала на эти претензии. Как заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике Сергей Калашников, «Россия оказывала и всегда готова оказывать помощь Белоруссии, но это не означает, что мы должны передавать ей нашу природную ренту исключительно безвозмездно».

А что получается сейчас. Мы отдаём им нефть и газ, а белорусы перепродают эти энергоносители, снимая сливки. В связи с чем возникает вопрос: одно дело поддержать экономику соседей, не для получения дополнительных доходов, а для того, чтобы работали, например, нефтехимические заводы, которые вырабатывают химволокно. Но мы же не можем из-за этого совсем по нулевой цене передавать в Белоруссию наше чёрное золото, чтобы они могли сами зарабатывать. Но когда это, по старой терминологии, чистой воды спекуляция — это вряд ли приемлемо для союзнических отношений. В конце концов стоять с протянутой рукой для гордой суверенной республики негоже. Сергей Калашников председатель комиссии Парламентского собрания СГ по экономической политике председатель комиссии Парламентского собрания СГ по экономической политике

Сенатор усомнился в справедливости ожиданий Александра Лукашенко «получать нефть по цене дотационной Смоленской области, где стоимость углеводородов включена, в том числе в наши трансферты, связанные с выравниванием бюджетов субъектов Федерации».

ПАО

Гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев напомнил, что после распада СССР «Белоруссия буквально пристроилась жить за счёт дешёвой российской нефти». По его словам, до 40% белорусского бюджета формируется из прибыли от перепродаж нефтепродуктов, получаемых из РФ. При том, что «чёрное золото для наших соседей всегда было значительно дешевле цен мирового рынка».

Танкаев заметил, что, по межправительственным соглашениям, «белорусы были обязаны возвращать России таможенную пошлину за нефтепродукты, поставлять бензин, который производился из нашего сырья».

Но никогда этого особо не делали, и все деньги шли исключительно в бюджет Белоруссии. А после того, как в 2014 году цены на бензин в России стали самыми низкими в Европе, наши соседи по Союзному государству нам вообще не возвращают ни грамма. Всё это значит, что все эти годы они живут только за счёт РФ. Рустам Танкаев гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

Как объяснил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ, «именно против грабительской схемы Лукашенко в РФ был придуман налоговый манёвр для того, чтобы лишить Белоруссию возможности наживаться на российской нефти, составляя при этом конкуренцию на рынках для самой России, что является абсурдной ситуацией». Суть его в том, разъяснил эксперт, чтобы перенести все налоги на добычу полезных ископаемых и при этом обнулить таможенную пошлину с целью выравнивания цен на внутреннем российском и на внешнем мировом рынках.

Для Белоруссии эта экономическая комбинация — смерть. Ведь надо понимать, что у сябров нефтеперерабатывающая промышленность очень отсталая, как от ЕС, так и о нас. Индекс Нельсона (чем он выше, тем больше стоимость нефтеперерабатывающего завода, и лучше качество и уровень его продукции. — NEWS.ru) у белорусских заводов около семи, в РФ и ЕС — порядка 10. Наши соседи не в состоянии конкурировать ни с нами, ни с Европой. Они способны это делать только в том случае, если получают чёрное золото по демпинговым ценам, как это и было, — сказал Танкаев.

По его мнению, «Лукашенко забегал между Норвегией и США из-за того, что налоговый манёвр завершается уже в этом году, а это значит, что страна, по сути, лишается возможности воровать деньги».

Танкаев напоминает, что глава Белоруссии ранее уже неоднократно пытался покупать нефть не у России, но каждый раз это приносило миллиардные убытки. Однако небольшой шанс у него всё же есть, допускает аналитик. Соединённые Штаты, например, производят дотируемые поставки в Польшу, а значит могут и в РБ, замечает он. Другое дело, что накануне выборов американскому лидеру Дональду Трампу вряд ли будет выгодно это делать. Если же американцы всё же «станут поддерживать Лукашенко, то за это Белоруссии придётся содержать американские военные базы и быть на стороне Америки в самых разных её спорах на мировой арене», подчеркнул генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал».

Александр Лукашенко kremlin.ru

Стоит напомнить, сказал эксперт, что меньше месяца назад президент Владимир Путин в одном из своих интервью произнёс ультиматум: «если белорусы завершат процесс интеграции и фактически войдут в состав России, то они получат все преференции, которыми наделены российские заводы». Однако, по мнению экспертов, Лукашенко на это вряд ли пойдёт, и нынешняя ситуация — «это долгое прощание с Белоруссией». А встреча в Сочи 7 февраля в контексте интеграционных процессов призвана расставить точки над «i».

Как полагает директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев, скорее всего соглашение между Путиным и Лукашенко будет подписано.

Пусть не на длительную перспективу, но на ближайшее время вероятность положительного договора между странами Союзного государства весьма вероятна. Мне кажется, альтернатив нет. А что касается того, что вытворяет в последние недели Александр Лукашенко, — элементарные переговорные приёмы накануне сделки. Ведь каждая сторона пытается выторговать максимальные взаимоприемлемые благоприятные условия. Александр Данильцев директор Института торговой политики ВШЭ директор Института торговой политики ВШЭ

Но, к слову, Лукашенко уже заявил о том, что Россия «пытается поставить на колени» Белоруссию в вопросе поставок нефти. По его словам, позиция Минска в переговорах с Москвой следующая: РБ хочет, чтобы РФ поставляла ей нефть беспошлинно, однако если это невозможно — продавала по мировым ценам.