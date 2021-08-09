Доходы «Газпрома» резко увеличились

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за первое полугодие сильно увеличились. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Доходы взлетели на 73% и составили 20,01 млрд рублей. Физический объём экспорта вырос на 15,3%. В июне «Газпром» экспортировал 15,7 млрд куб. м. Стоимость поставок составила 3,556 миллиарда долларов (рост к маю на 11,6%).

Ранее сообщалось, что пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, что создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

Эксперты считают, что ремонт на предприятии займёт несколько месяцев. По их оценкам, падение экспорта составит 66%.

На заводе ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до 1 млн.