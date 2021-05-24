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Дерипаска спрогнозировал скорый конец эпохи нефти и газа

15:17, 24 мая 2021
Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) заставляют задуматься о будущем энергетики. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что эпоха нефти и газа скоро закончится, в связи с чем отрасли предстоит заново изобрести себя.

Дерипаска также счёл неожиданным столь скорое обращение МЭА к безуглеводородной тематике и призвал начать по-настоящему менять глобальную экономику.

Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но ещё и богаче, — отметил предприниматель.

Дерипаска также обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть. По его мнению, отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых, а затраты на энергетику снизятся.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали обвал цен на нефть до $10 за баррель.

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