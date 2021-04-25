Эксперты предрекли обвал цены нефти до $10 за баррель

https://static.news.ru/photo/989793a0-a6c1-11eb-b744-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал цен на нефть до $10 за баррель. Подобное может случиться уже к середине XXI века, об этом сообщает CNBC.

По мнению экспертов, снижению нефтяного спроса на 70% будет способствовать электрификация энергетического рынка, а также достижение целей Пражского соглашения по климату.

Так, аналитики полагают, что при реализации сценария перехода ускоренными темпами на «зелёную энергию» уже к 2030 году стоимость нефти марки Brent упадёт до $28–32 за баррель, а к 2050 году достигнет значения $10–18 за баррель.

В свою очередь заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков оценил такой прогноз с большой долей скепсиса. По его мнению, говорить о быстром переходе на «зелёную энергию» пока весьма сложно. При этом Рыков считает, что для успешного скачка планеты к экологически чистой и малозатратной энергии необходим, к примеру, компактный термоядерный синтез. Но пока, по словам эксперта, на подобное развитие нет даже намёков.

Ранее вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун выразил мнение, что рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл.