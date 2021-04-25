Эксперты предрекли обвал цены нефти до $10 за баррель

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал цен на нефть до $10 за баррель. Подобное может случиться уже к середине XXI века, об этом сообщает CNBC.
По мнению экспертов,
Так, аналитики полагают, что при реализации сценария перехода ускоренными темпами на «зелёную энергию» уже к 2030 году стоимость нефти марки Brent упадёт до $28–32 за баррель, а к 2050 году достигнет значения $10–18 за баррель.
В свою очередь заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков
Ранее вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун выразил мнение, что рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл.