Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ за продажу вторсырья

https://static.news.ru/photo/1aa66482-e27a-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья — стекла, металла и пластика.

Законопроект поддержали в Минприроды, до конца года его планируют внести на рассмотрение Госдумы, сообщают «Известия».

Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный отметил, что средний заработок россиян на сдаче вторсырья колеблется — от 300 рублей до 120 тысяч рублей и более.

Сейчас жители России должны платить НДФЛ на доход от сдачи любых материалов, кроме макулатуры, поэтому многие россияне отказываются от идеи заниматься сбором вторсырья. В Минприроды отметили, что налоги влияют не только на отказ граждан от сдачи вторсырья, но и осложняют работу пунктов вторсырья, так как нужно вести налоговый учёт и компании вынуждены нести дополнительные расходы и трудозатраты.

По словам Николая Валуева, сейчас в пункты вторсырья попадает около 40 тысяч тонн мусора, однако после отмены налога количество сдаваемого вторсырья может увеличиться до 70 тысяч тонн перерабатываемых отходов.

Как писал NEWS.ru ранее, исследователи из Портсмутского университета в Великобритании заявили, что одноразовые медицинские маски могут нести огромную угрозу для экологии, так как люди выбрасывают маски в обычный мусор. Учёные пояснили, что одноразовые маски делают из пластиковых материалов. Они разлагаются в земле долгое время. Кроме того, животные могут принимать в пищу частички выброшенных масок, которые содержат пластик.