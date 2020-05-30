Депутат Рады: Украина не может восстановиться без России и СНГ

https://static.news.ru/photo/256f9342-a2ed-11ea-9a0d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Королевская Фото: instagram.com/nataliya.korolevska/

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что промышленность Украины не сможет восстановиться без рынков России и СНГ. Такое заявление депутат сделала после изучения стратегии правительства по восстановлению промышленности страны.

Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень. И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут, — привели слова Натальи Королевской в РИА Новости.

Она добавила, что так же не спасут ситуацию снятие экономической блокады с Донбасса и возврат старых рынков сбыта.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости создания международной коалиции для остановки «агрессивных действий» России. Он сообщил, что планы Кравчука неосуществимы, поскольку войти в подобную коалицию теоретически могут согласиться только Польша и республики Прибалтики.