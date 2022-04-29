Датская компания Ørsted не будет оплачивать поставки газа из РФ в рублях

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Ведущая датская энергетическая компания Ørsted не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом говорится в заявлении её генерального директора Мадса Ниппера, которое приводит ТАСС. По его словам, датский импортёр не собирается заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, а также продлевать уже действующие контракты.

Ørsted отвергает требование компании «Газпром экспорт» об оплате поставок газа в рублях, — отмечается в заявлении.

О том, что компания отказалась от проведения платежей «Газпрому» в рублях, ранее сообщил её глава Томас Тьюн. Выступая на ежегодном собрании акционеров, он отметил, что это решение принято по юридическим причинам и не является политически мотивированным.

Ørsted заключила долгосрочный контракт на покупку газа «Газпром экспортом» по принципу «бери или плати». Он был заключён в 2006 году и продлится до 2030 года. В настоящее время договорённости не могут быть расторгнуты, но продления их также не будет.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти намерены временно нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. По её словам, соответствующее решение принято, чтобы постепенно отказаться от поставок из России.