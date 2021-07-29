МВФ: цифровые валюты не помешают главенству доллара

Доллар останется в числе мировых резервных валют и через 10 лет. Об этом на видеоконференции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, слова которой приводит ТАСС.

Георгиева не исключила, что в течение ближайших 10 лет хождение наравне с мировыми валютами получит цифровой доллар или цифровой кошелёк, однако речь об отказе от доллара как мировой резервной валюты не будет идти даже тогда. По её мнению, устойчивости доллара поспособствуют инновационные возможности американских компаний, а также сила экономики и глубина рынков капитала в США.

Ранее сообщалось, что разработка и внедрение цифрового доллара даст возможность противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню, который может применяться для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты. Хотя власти Соединённых Штатов до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты, сторонники её введения считают, что новая валюта упростит жизнь многим американцам, которые не имеют достаточного доступа к финансовой системе страны и традиционным платёжным системам.