МВФ: цифровые валюты не помешают главенству доллара

Доллар останется в числе мировых резервных валют и через 10 лет. Об этом на видеоконференции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, слова которой приводит ТАСС.
Георгиева не исключила, что в течение ближайших 10 лет хождение наравне с мировыми валютами
Ранее сообщалось, что разработка и внедрение цифрового доллара даст возможность противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню, который может применяться для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты. Хотя власти Соединённых Штатов до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты, сторонники её введения считают, что новая валюта упростит жизнь многим американцам, которые не имеют достаточного доступа к финансовой системе страны и традиционным платёжным системам.