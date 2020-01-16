Производители валенок столкнутся со сложностями в бизнесе в результате намеченного на 1 марта текущего года запуска национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». «Кодирование» поставит в неравные условия с крупными торговыми сетями мелких оптовиков, часть из которых, скорее всего, покинет рынок. Закрытие небольших обувных магазинов напрямую отразится на работе фабрик и комбинатов по выпуску символа русской культуры, выяснил NEWS.ru.

Фабрики могут потерять любителей валенок

Этой весной представителей обувной отрасли ожидают сложности в деле ведения бизнеса, это коснётся каждого участника рынка. Такого мнения, в частности, придерживается директор Ярославской фабрики валяной обуви Григорий Шмыков.

Основная нагрузка ляжет на производителей и розницу, которые понесут существенные затраты. Малый бизнес, все индивидуальные предприниматели системой «убиваются полностью». Нанести код на каждой паре стоит недорого — 60 копеек. Но, чтобы это сделать, нужно потратить 30 рублей на оборудование, программное обеспечение, дополнительный персонал, который будет задействован на операции маркировки. Это автоматически приведёт к удорожанию продукции. Григорий Шмыков директор Ярославской фабрики валяной обуви директор Ярославской фабрики валяной обуви

Он напомнил, что в прошлом году производители обуви столкнулись с повышением НДС до 20%, что привело к росту цен и спаду спроса на валенки. Но «кодирование» сулит ещё большие проблемы. Так, по словам представителей «Кукморского валяльно-войлочного комбината», внедрение «Честного знака» приведёт к уходу с рынка мелкооптовых покупателей. В результате производители останутся без постоянных клиентов.

Roman Denisov/Global Look Press

Валенки — специфическая продукция. Её сложно продать, особенно при тёплых зимах. И с марта мелкого оптовика, при том, что объёмы продаж у него маленькие, обязывают закупать и использовать в работе новую технику. Он просто перестанет заказывать у нас обувь. Мы потеряем основной канал сбыта. Наше предприятие контактирует с такими оптовиками больше, чем с крупными торговыми сетями, — рассказали NEWS.ru на комбинате.

Сотрудничество производителей с ретейлом затруднено по ряду технических и экономических причин.

Валенки — это натуральный продукт, а склады торговых сетей не позволяют хранить их должным образом. Поставляя ретейлу, мы рискуем, что товар утратит свой внешний вид. Кроме того, сетевик нечасто берётся за нашу продукцию. Ему нужна дешёвая обувь. Он может выставить на полки и китайскую. А с КНР мы конкурировать не в состоянии, в РФ производство намного затратнее, — посетовали представители предприятия.

Между тем руководство комбината из Татарстана полгода назад высказывалось, что данная система мониторинга за изделиями из овечьей шерсти станет в России ошибочной.

Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров — проект «Центра развития перспективных технологий», имеющего отношение к USM Holdings, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп». Согласно проекту, к 1 марта владелец каждого небольшого обувного магазина обязан зарегистрироваться в системе, оформить электронную подпись, описать свой товар и занести в «Честный знак» данные по остаткам ассортимента. Предприниматель должен получить код маркировки на каждую пару, распечатать его на принтере и наклеить этикетку на упаковку или валенки.

За обувью нужно следить

Идея «Честного знака» заключается в том, что каждая пара русских валенок получит индивидуальную маркировку, а движение товара можно будет проследить от фабрики до конечного покупателя. Каждая пара получит средство идентификации — код Data Matrix. Он состоит из 123 знаков и содержит уникальную информацию о продукции. Отсканировав код с помощью приложения на смартфоне, потребитель узнает сведения о товаре, проверит его до момента покупки, говорится на официальном сайте «Честный знак». Также разработчики системы обещают «белому бизнесу» рост выручки, снижение издержек и повышение конкурентных преимуществ. Проект «Центра развития перспективных технологий» направлен на борьбу с «серым» рынком, увеличение налогового и таможенного сборов.

Первый этап нового электронного контроля за обувью начался полгода назад, когда была запущена регистрация участников оборота таких товаров. 1 октября 2019 года стартовала добровольная маркировка. 1 марта 2020 года в РФ будет запрещён оборот данного предмета гардероба без специальных кодов, а с 1 апреля пройдёт маркировка оставшихся пар, купленных до 1 марта 2020 года, но полученных до этой даты. Сегодня в системе зарегистрировано уже 18 тыс. участников и выпущено 250 млн кодов. «Кодирование» коснётся и отечественной, и иностранной обуви.

Основные покупатели сапог из овечьей шерсти в России живут на Урале и в Сибири, где спрос на тёплую обувь стабильный. «Европейские» зимы или резкое похолодание в центральных регионах страны приносят лишь 5% отклонения в спросе, сообщили источники на рынке. Главной же причиной уменьшения интереса к валенкам в текущем году станет не климат, а новая система маркировки.

Пока что единственным фактором, который может привести к росту спроса на традиционную русскую обувь, эксперты называют снижение покупательной способности населения, в результате чего часть потребителей снова переключится на валенки.