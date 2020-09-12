Цены на нефть незначительно растут после падения

https://static.news.ru/photo/82761c56-f652-11ea-854f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть поднимаются после резкого падения по итогам прошлой недели, когда североморская нефтяная смесь марки Brent подешевела на 6,6%, а нефть марки WTI — на 6,1%.

К 8:15 мск 14 сентября за нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures давали $39,92 за баррель. Это на $0,09 (0,23%) выше цены при закрытии пятничной сессии. Октябрьские фьючерсы WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) можно было купить за $37,51 за баррель, что на $0,18 (0,48%) выше уровня предыдущей сессии.

Эксперты AxiCorp ожидают снижение поставок из США, где некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, 13 сентября опять приостановили работы из-за приближения нового урагана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд. Снижение экспорта в денежном выражении произошло из-за его сокращения в физическом, так как стоимость нефти из РФ в июле, напротив, даже выросла на 5% — до $43,91 за баррель марки Urals.