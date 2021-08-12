Цены на аренду комнат сильно выросли

Арендовать комнату в России стало дороже, цена поднялась на 6,6% — до 7,2 тысячи рублей в месяц — по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Были изучены цены в 70 городах страны с населением свыше 300 тысяч человек. Самый сильный рост наблюдается в Севастополе. Там аренда комнат выросла сразу на 25,1% и составляет 12,2 тысячи рублей в месяц.

Аналитики портала исследовали динамику ставок в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

Сочи с января поднял цены на 13,3% (17,4% за год) и стал самым дорогим городом после Москвы. В столице аренда обойдётся в 18,7 тысячи рублей, в курортном городе — в 15,1 тысячи рублей. Также сильно с начала года подорожала аренда в Новосибирске — на 12,6%, Иркутске — 11,3%, Мурманске — 10,4% (в годовых показателях — 20,4%, 19,7% и 17,9% соответственно).

Ранее сообщалось, что трафик покупателей на главных пешеходных улицах Москвы начал восстанавливаться после сильного снижения в первый год пандемии. Лучше всего дела обстоят на Арбате, за год вакантность помещений под аренду здесь сократилась на 9,2%, до 13,6%.

Такая же тенденция и в Камергерском переулке: за год вакантность уменьшилась на 5,6%, до 14,4%. И хотя свободных площадей всё ещё хватает, участники рынка отмечают признаки восстановления — помогает выросший летом внутренний турпоток.