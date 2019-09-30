Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) сторонним организациям.
Данное решение связано с намерением подключить к системе иностранные банки.
Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц, — передают слова представителя ЦБ «Известия».
Отмечается, что сторонние организации позволят нарастить трафик сообщений и увеличить скорость подключения.
Как ранее писал News.ru, «Ростелеком» собирается запустить для платежей бизнеса аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), альтернативный уже существующему решению ЦБ. С этой целью госкомпания намерена создать совместное предприятие.