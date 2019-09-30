Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Курс рубля на фоне укрепления доллара на международном рынке форекс усилил снижение к доллару. Валюта впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.

Курс доллара на 15:20 мск понедельника, 30 сентября, растёт на 25 копеек — до 64,95 рубля. Курс евро торгуется на уровне предыдущего уровня закрытия — 70,75 рубля. Декабрьский фьючерс на...