Центробанк ответил на слухи о риске пенсионеров остаться без выплат

https://static.news.ru/photo/531f44a6-342c-11eb-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Центробанк прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что часть пенсионеров в следующем году рискует остаться без выплат. Речь идёт о тех, кто не успел оформить карту «Мир» и может остаться в новом году без пенсий.

Центробанк на это ответил, что крупнейшие российские банки успевают до конца года перевести всех пенсионеров на обслуживание через карту «Мир». На данный момент на обслуживание переведено уже 96% пенсионеров, сообщает Пятый канал.

Получить карту очень просто — достаточно обратиться в свой банк с заявлением о её выпуске. К тому же банки и сами информируют клиентов о необходимости получить карту «Мир». А в условиях пандемии карту ещё и доставляют на дом. Для пенсионеров по закону обслуживание и выпуск карты «Мир» является бесплатным.

Также сохраняются все способы получения пенсий, которые действовали и до этого: на счет в банке, не привязанный к карте, наличными в отделении почты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об условиях получения двух пенсий в декабре. По её словам, в течение многих лет некоторые пенсионеры получают январские выплаты в досрочном порядке.