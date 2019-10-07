Объём операций Центрального банка РФ по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 4 октября достиг 11,7 миллиарда рублей
По данным регулятора, для этого используются сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчёты по которым ведутся на следующий торговый день.
Ранее News.ru писал, что в Министерстве финансов запустят новые инструменты управления временно свободными остатками средств федерального бюджета. В их числе привлечение краткосрочных кредитов, валютный своп по покупке евро за рубли, размещение средств по договорам репо в иностранной валюте и не только.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен