https://static.news.ru/photo/53748f58-e8ea-11e9-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём операций Центрального банка РФ по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 4 октября достиг 11,7 миллиарда рублей

По данным регулятора, для этого используются сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчёты по которым ведутся на следующий торговый день.

Ранее News.ru писал, что в Министерстве финансов запустят новые инструменты управления временно свободными остатками средств федерального бюджета. В их числе привлечение краткосрочных кредитов, валютный своп по покупке евро за рубли, размещение средств по договорам репо в иностранной валюте и не только.