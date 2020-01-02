https://static.news.ru/photo/56eff1aa-2db3-11ea-a2ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Цены на российскую нефть марки Urals, возможно, ждёт резкое падение. За год она может потерять почти $4 за баррель.

Такой прогноз дали аналитики ценового агентства Argus, сообщает газета «Известия». Они ожидают, что среднегодовая цена Urals в 2020 году окажется равной $59,6 за баррель, в то время как в 2019 году она составила $63,3.

Эксперты также отмечают, что в правительстве РФ ожидают нефтегазовые доходы по итогам 2020 года в размере 7,4 трлн рублей, что на 11% ниже прогнозного показателя на 2019 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Минфина подсчитали урон для российского бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно прогнозу, при падении цен на нефть марки Urals до $10 за баррель потери бюджета РФ составят 5% ВВП. При этом если стоимость нефти после этого не будет расти в течение 10 лет, то потери казны составят 70% годового ВВП, который, по итогам 2018 года составил 103 трлн рублей.