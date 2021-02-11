ЦБ запретит низкие суточные лимиты в Системе быстрых платежей

https://static.news.ru/photo/c9b09b34-6c48-11eb-bc05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк намерен установить суточный лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей. Таким образом, ряду банков придётся существенно повысить максимальную сумму переводов в день.

Соответствующее требование прописано в проекте указания ЦБ. Также отмечается, что с 1 апреля 2022 года банки обязуются обеспечить клиентам возможность производить оплату услуг через СБП посредством мобильного приложения, разработанного Национальной системой платёжных карт.

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.

Стоит отметить, что прежде всего новое требование коснётся Сбербанка, который устанавливает суточный лимит на переводы через СБП на уровне 50 тысяч рублей. В большинстве банков он выше, однако, к примеру, у МКБ он составляет не более 150 тысяч рублей без авторизации. В ВТБ разовый лимит составляет 150 тысяч, а месячный — 2 млн рублей. А в Тинькофф Банке за одну транзакцию можно перевести 150 тысяч, но при этом разрешается 20 переводов в сутки и не более 1,5 млн рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что Центральному банку России в 2021 году лучше понизить ставку ещё на 0,5 п.п. — об этом говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) после консультаций с властями РФ. Сейчас показатель установлен на уровне 4,25%.

В январе 2021-го инфляция превысила в РФ 5% впервые с первой половины 2019-го. Тогда рост стоимости товаров ускорился на фоне роста НДС с 18 до 20%. МВФ в докладе уточнил, что несмотря на временное повышение темпов, без дальнейшего смягчения политики регулятора в РФ к концу 2021-го негативные процессы в экономике опустились ниже целевого показателя. В России это 4%.