https://static.news.ru/photo/2c80dc9a-bcf2-11e9-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Годовая продовольственная инфляция в июле этого года не изменилась и составила 5,5%, говорится в очередном комментарии Центробанка по инфляции.

При этом темп роста цен на плодоовощную продукцию ускорился на 1,2 процентного пункта, до 5,4%, а на остальные группы продуктов — наоборот, скорость удорожания замедлилась до 5,5%, или на 0,1 п.п. по сравнению с июнем.

Общая инфляция в России, по оценкам ЦБ, составила по итогам прошлого месяца 4,6%. Это на 0,1 п.п. ниже, чем в июне.

Темп роста цен замедлится до 4% в начале следующего года, прогнозирует регулятор.

Ранее News.ru писал, что четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время. Сейчас на этой позиции находится Саудовская Аравия, которая тратит свои ЗВР на покрытие социальных нужд из-за низких цен на нефть.