Будут ли власти закрывать кафе и магазины на фоне новой волны COVID-19

Прирост заболеваний коронавирусом в России превысил весенний антирекорд, но власти не спешат принимать те же ограничительные меры, что были в апреле и мае. Так в Минпромторге пока не видят необходимости закрывать магазины и кафе, о чём сообщил глава министерства Денис Мантуров. Эксперты полагают, что обойтись без масштабных ограничений возможно. Во-первых, весенний опыт показал, что тотальное закрытие торговых точек и общепита не всегда спасает от заражения. Во-вторых, бизнес за весну понес такие потери, что второго карантина может не перенести.

Предприятия общепита и ретейла пока смогут продолжить свою работу, заявил Денис Мантуров. При этом, он отметил, что в каждом субъекте РФ своя эпидемиологическая обстановка, которой главы регионов и будут руководствоваться при принятии решения.

Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний, — сказал министр, которого цитирует ТАСС.

Вопрос о возможном закрытии кафе и магазинов возник на фоне растущего числа заболеваний COVID-19 в России. За последние сутки количество заражённых выросло на 13 754 человек, после максимального за всё время показателя — 14 231 днём ранее. Такова ситуация по стране в целом.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

При этом, решения о закрытии объектов социальной инфраструктуры, а также о введении ограничительных мер принимают на уровне глав регионов, пояснили NEWS.ru в Роспотребнадзоре. Но пока, несмотря на то, что показатели ежедневного количества заражений постепенно приближаются к максимальным значениям весеннего периода, ни один из субъектов таких мер не вводил.

Острая реакция в марте-апреле была обусловлена тем, что никто не знал, с чем мы столкнулись, отмечает депутат Госдумы Сергей Калашников. Сейчас знаний больше и стало понятно, что социальное дистанцирование — это хоть и важный фактор, но не определяющий.

Создавать для людей ситуацию, когда лечение оказывается страшнее болезни, не нужно. Экономический и социальный ущерб для страны, бизнеса, людей, который был нанесён весенним карантином превышает проблемы, возникшие из-за коронавируса. Разные экспертные оценки говорят о падении ВВП страны от 4 до 10%. Но то, что порядка 35-40% предприятий малого бизнеса закрылись — это факт. Сергей Калашников депутат Госдумы, экс-министр труда РФ депутат Госдумы, экс-министр труда РФ

В этой связи позиция Минпромторга — правильная, считает депутат. По его словам, власти поняли, что закрывать всё необходимости нет, поэтому и сменили тактику.

Артур Лебедев/РИА Новости

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев приводит в пример Швецию, которая показала всем, что бывает, если карантин не объявлять и предприятия не закрывать.

Падение шведской экономики во время пандемии было ниже, чем в других европейских странах, где карантинные меры принимались. При этом, смертность от коронавируса оказалась даже ниже, чем в некоторых других государствах. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Самоограничения

Очевидно, что власти не хотят повторения ситуации весны, когда практически все предприятия общепита и множество магазинов были закрыты длительное время. Ещё летом, когда никаких признаков новой волны не было, стало известно, что Минпромторг обсуждает с Роспотребнадзором «план Б» для работы компаний потребительского рынка на случай второй волны коронавируса, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий.

В стремлении не закрывать общепит и торговлю есть важная экономическая составляющая. По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания в России в апреле из-за ограничений на работу упал на 51,5% по сравнению с апрелем 2019 года. Напомним, в большинстве регионов рестораны работали только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чуть меньше пострадала торговля. Как сообщили NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на пике ограничительных мер в апреле 2020 года розничный товарооборот упал на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом, по продовольственному ретейлу падение фиксировалось на уровне 9,3%, по непродовольственному — 36,7%.

Этой осенью наша экономика итак получит серьёзный удар, потому что весной и бизнес и люди ещё имели некоторый «жирок», но эпидемия его уже сняла. Теперь любые ограничения и отсутствие соответствующей поддержки, приведут к тому, что бизнес начнёт падать ещё более быстрыми темпами, — отметил Сергей Калашников.

По его словам, сохранить или закрыть предприятия торговли и сервиса — решение политическое. Поэтому многое здесь будет зависеть от позиции главы каждого региона.

Практика стран, которые вводили ослабленный карантин, показывает, что сохранить работу магазинов и общепита вполне безопасно, считает Калашников. При этом, по его словам, никаких дополнительных мер принимать не требуется, нужно просто жёстко исполнять правила Роспотребнадзора — масочно-перчаточный режим и соблюдение дистанции.

Торговые сети реализуют все предписанные регулирующими органами рекомендации для избежания возможности закрытия магазинов, заверили NEWS.ru в АКОРТ.

Ещё в марте торговые сети закупили не менее 150 млн масок и перчаток для обеспечения безопасности сотрудников на местах, в прикассовых зонах появились защитные экраны, чтобы минимизировать прямые контакты с посетителями. Ношение масок и перчаток самими посетителями остается важнейшим условием сохранения безопасности нахождения в торговых залах. Это позволяет минимизировать риски заражения и не допустить критического роста заболеваемости и повторения весенне-летнего сценария с обязательным соблюдением режима самоизоляции. Илья Власенко пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли

В числе других мер безопасности в ассоциации назвали разметку, позволяющую соблюдать социальную дистанцию и санитарную обработку торговых и складских помещений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранить работу предприятий общепита и ретейла в нынешних условиях вполне возможно, соглашается Владимир Буев. По его словам, это даже необходимо, чтобы не потерять нынешний общепит и культуру питания не только в домашних условиях.

Во-первых, множество людей уже переболело и имеет антитела в крови, а, следовательно, повышенный иммунитет к коронавирусу. Во-вторых, не стоит забывать, что человек — существо разумное и самостоятельно устанавливает себе ограничения, решая ходить в места общепита или нет. В конце концов, общественный транспорт мы не отменим, а шансов заразиться там намного больше, чем в кафе или ресторане, особенно в часы пик, — отметил эксперт.

Стоит подумать и о работниках магазинов и общепита, которые могут остаться без зарплаты, если их предприятия закроют, напомнил специалист. Предлагаемые субсидии и пособия, по его словам, проблему никак не решают. Рисковать здоровьем, конечно, нельзя, но сейчас также важно сохранить работу предприятий и населения, чтобы избежать ещё большего экономического кризиса, считает эксперт.

Тем временем, люди сами стали ограничивать посещение общепита и торговых точек. Как сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, в начале октября трафик российских торговых центров и ресторанов на фоне ситуации с коронавирусом начал падать.