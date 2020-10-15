Будут ли власти закрывать кафе и магазины на фоне новой волны COVID-19

Прирост заболеваний коронавирусом в России превысил весенний антирекорд, но власти не спешат принимать те же ограничительные меры, что были в апреле и мае. Так в Минпромторге пока не видят необходимости закрывать магазины и кафе, о чём сообщил глава министерства Денис Мантуров. Эксперты полагают, что обойтись без масштабных ограничений возможно. Во-первых, весенний опыт показал, что тотальное закрытие торговых точек и общепита не всегда спасает от заражения. Во-вторых, бизнес за весну понес такие потери, что второго карантина может не перенести.
Предприятия общепита и ретейла пока смогут продолжить свою работу, заявил Денис Мантуров. При этом, он отметил, что в каждом субъекте РФ своя эпидемиологическая обстановка, которой главы регионов и будут руководствоваться при принятии решения.
Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний, — сказал министр, которого цитирует ТАСС.
Вопрос о возможном закрытии кафе и магазинов возник на фоне растущего числа заболеваний COVID-19 в России. За последние сутки количество заражённых выросло на 13 754 человек, после максимального за всё время показателя — 14 231 днём ранее. Такова ситуация по стране в целом.
При этом, решения о закрытии объектов социальной инфраструктуры, а также о введении ограничительных мер принимают на уровне глав регионов, пояснили NEWS.ru в Роспотребнадзоре. Но пока, несмотря на то, что показатели ежедневного количества заражений постепенно приближаются к максимальным значениям весеннего периода, ни один из субъектов таких мер не вводил.
Острая реакция в марте-апреле была обусловлена тем, что никто не знал, с чем мы столкнулись, отмечает депутат Госдумы Сергей Калашников. Сейчас знаний больше и стало понятно, что социальное дистанцирование — это хоть и важный фактор, но не определяющий.
Создавать для людей ситуацию, когда лечение оказывается страшнее болезни, не нужно. Экономический и социальный ущерб для страны, бизнеса, людей, который был нанесён весенним карантином превышает проблемы, возникшие из-за коронавируса. Разные экспертные оценки говорят о падении ВВП страны от 4 до 10%. Но то, что порядка 35-40% предприятий малого бизнеса закрылись — это факт.
В этой связи позиция Минпромторга — правильная, считает депутат. По его словам, власти поняли, что закрывать всё необходимости нет, поэтому и сменили тактику.
Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев приводит в пример Швецию, которая показала всем, что бывает, если карантин не объявлять и предприятия не закрывать.
Падение шведской экономики во время пандемии было ниже, чем в других европейских странах, где карантинные меры принимались. При этом, смертность от коронавируса оказалась даже ниже, чем в некоторых других государствах.
Самоограничения
Очевидно, что власти не хотят повторения ситуации весны, когда практически все предприятия общепита и множество магазинов были закрыты длительное время. Ещё летом, когда никаких признаков новой волны не было, стало известно, что Минпромторг обсуждает с Роспотребнадзором «план Б» для работы компаний потребительского рынка на случай второй волны коронавируса, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий.
В стремлении не закрывать общепит и торговлю есть важная экономическая составляющая. По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания в России в апреле из-за ограничений на работу упал на 51,5% по сравнению с апрелем 2019 года. Напомним, в большинстве регионов рестораны работали только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.
Чуть меньше пострадала торговля. Как сообщили NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на пике ограничительных мер в апреле 2020 года розничный товарооборот упал на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом, по продовольственному ретейлу падение фиксировалось на уровне 9,3%, по непродовольственному — 36,7%.
Этой осенью наша экономика итак получит серьёзный удар, потому что весной и бизнес и люди ещё имели некоторый «жирок», но эпидемия его уже сняла. Теперь любые ограничения и отсутствие соответствующей поддержки, приведут к тому, что бизнес начнёт падать ещё более быстрыми темпами, — отметил Сергей Калашников.
По его словам, сохранить или закрыть предприятия торговли и сервиса — решение политическое. Поэтому многое здесь будет зависеть от позиции главы каждого региона.
Практика стран, которые вводили ослабленный карантин, показывает, что сохранить работу магазинов и общепита вполне безопасно, считает Калашников. При этом, по его словам, никаких дополнительных мер принимать не требуется, нужно просто жёстко исполнять правила Роспотребнадзора — масочно-перчаточный режим и соблюдение дистанции.
Торговые сети реализуют все предписанные регулирующими органами рекомендации для избежания возможности закрытия магазинов, заверили NEWS.ru в АКОРТ.
Ещё в марте торговые сети закупили не менее 150 млн масок и перчаток для обеспечения безопасности сотрудников на местах, в прикассовых зонах появились защитные экраны, чтобы минимизировать прямые контакты с посетителями. Ношение масок и перчаток самими посетителями остается важнейшим условием сохранения безопасности нахождения в торговых залах. Это позволяет минимизировать риски заражения и не допустить критического роста заболеваемости и повторения весенне-летнего сценария с обязательным соблюдением режима самоизоляции.
В числе других мер безопасности в ассоциации назвали разметку, позволяющую соблюдать социальную дистанцию и санитарную обработку торговых и складских помещений.
Сохранить работу предприятий общепита и ретейла в нынешних условиях вполне возможно, соглашается Владимир Буев. По его словам, это даже необходимо, чтобы не потерять нынешний общепит и культуру питания не только в домашних условиях.
Во-первых, множество людей уже переболело и имеет антитела в крови, а, следовательно, повышенный иммунитет к коронавирусу. Во-вторых, не стоит забывать, что человек — существо разумное и самостоятельно устанавливает себе ограничения, решая ходить в места общепита или нет. В конце концов, общественный транспорт мы не отменим, а шансов заразиться там намного больше, чем в кафе или ресторане, особенно в часы пик, — отметил эксперт.
Стоит подумать и о работниках магазинов и общепита, которые могут остаться без зарплаты, если их предприятия закроют, напомнил специалист. Предлагаемые субсидии и пособия, по его словам, проблему никак не решают. Рисковать здоровьем, конечно, нельзя, но сейчас также важно сохранить работу предприятий и населения, чтобы избежать ещё большего экономического кризиса, считает эксперт.
Тем временем, люди сами стали ограничивать посещение общепита и торговых точек. Как сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, в начале октября трафик российских торговых центров и ресторанов на фоне ситуации с коронавирусом начал падать.