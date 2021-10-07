16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газу

08:59, 07 октября 2021
Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газу София, Болгария Фото: ethnomir.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Компания «Булгаргаз» готовится к  переговорам с российской компанией «Газпром экспорт» по новому долгосрочному соглашению о поставках газа в Болгарию. Как сообщает издание «24 часа», об этом заявил исполнительный директор «Булгаргаза» Николай Павлов. Нынешний договор Болгарии с российской компанией заканчивается в конце 2022 года.

Хотим иметь безопасность и надёжность поставок, «Газпром» — надёжный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты в договорных отношениях, которые можно улучшить в интересах каждой из сторон, — сказал Павлов.

Ранее стало известно, что «Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео