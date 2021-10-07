Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газу

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «Первый независимый», что глава страны Владимир Зеленский отверг выгодные для Украины договорённости о цене на газ, заключённые с Россией. Причиной этого стало то, что договорённость была заключена лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком.

Кузьмин рассказал, что два года назад Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене в $175. Впоследствии эти договорённости подтвердили премьер-министр...