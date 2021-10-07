Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газу
Сона Рустамова
Сона Рустамова
08:59, 07 октября 2021
София, БолгарияФото: ethnomir.ru
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Компания «Булгаргаз» готовится к переговорам с российской компанией «Газпром экспорт» по новому долгосрочному соглашению о поставках газа в Болгарию. Как сообщает издание «24 часа», об этом заявил исполнительный директор «Булгаргаза» Николай Павлов. Нынешний договор Болгарии с российской компанией заканчивается в конце 2022 года.
Хотим иметь безопасность и надёжность поставок, «Газпром» — надёжный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты в договорных отношениях, которые можно улучшить в интересах каждой из сторон, — сказал Павлов.
Ранее стало известно, что «Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.