Bloomberg сообщило о перспективе роста цен на нефть до $74 за баррель

Во второй половине 2021 года возможен рост стоимости углеводородов. Это связано с тем, что запасы нефти, скопившиеся в мировых хранилищах за время коронавирусной пандемии, практически иссякли. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
По имеющимся данным, в феврале 2021 года запасы нефти в развитых экономиках мира
Наибольшие запасы нефти на сегодняшний день сохраняются в Китае, в то время как американские вернулись на допандемийный уровень и в феврале составляли 1,28 млрд баррелей. Боле того, по информации Bloomberg, на прошлой неделе запасы нефти на Восточном побережье США достигли 30-летнего минимума. Также на 27% за последние две недели сократились и запасы нефти. хранящиеся в танкерах. Они составляют 50,7 млн баррелей.
В этой связи, стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в минувшую пятницу, 16 апреля, выросла до $67,08 за баррель. Bloomberg прогнозирует, что стоимость нефти может дойти до $74 за баррель на фоне прогнозов о сокращении запасов нефти во второй половине 2021 года.
Ранее в России назвали плюсы роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель. По словма экспертов, высокие нефтяные цены помогают поддержать бюджеты компаний и страны, поскольку они обеспечивают значительные рублёвые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность.