Bloomberg сообщило о перспективе роста цен на нефть до $74 за баррель

https://static.news.ru/photo/a4f5be3e-3136-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во второй половине 2021 года возможен рост стоимости углеводородов. Это связано с тем, что запасы нефти, скопившиеся в мировых хранилищах за время коронавирусной пандемии, практически иссякли. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По имеющимся данным, в феврале 2021 года запасы нефти в развитых экономиках мира превышали средние данные по показателю за 2015-2019 годы на 57 млн баррелей. При этом ещё в июле 2020 года избыточные запасы были почти в пять раз больше и составляли 249 млн баррелей.

Наибольшие запасы нефти на сегодняшний день сохраняются в Китае, в то время как американские вернулись на допандемийный уровень и в феврале составляли 1,28 млрд баррелей. Боле того, по информации Bloomberg, на прошлой неделе запасы нефти на Восточном побережье США достигли 30-летнего минимума. Также на 27% за последние две недели сократились и запасы нефти. хранящиеся в танкерах. Они составляют 50,7 млн баррелей.

В этой связи, стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в минувшую пятницу, 16 апреля, выросла до $67,08 за баррель. Bloomberg прогнозирует, что стоимость нефти может дойти до $74 за баррель на фоне прогнозов о сокращении запасов нефти во второй половине 2021 года.

Ранее в России назвали плюсы роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель. По словма экспертов, высокие нефтяные цены помогают поддержать бюджеты компаний и страны, поскольку они обеспечивают значительные рублёвые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность.