Bloomberg: под санкции не попали 10 из 20 богатейших миллиардеров РФ

Bloomberg провёл анализ санкций, введенных Евросоюзом, США и Великобританией против российских бизнесменов, выяснив, что 10 из 20 самых богатых миллиардеров вообще не попали под какие-либо ограничительные меры. Как сообщается на сайте агентства, Великобритания ввела санкции против 10 миллиардеров, ЕС — против девяти, а США — только против четырёх. При этом во все три санкционных списка вошли лишь трое из двадцати бизнесменов.

Эксперты связали избирательность санкций с тем, что богатейшие россияне владеют критическими долями в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. Как отмечает издание, США извлекли урок из опыта 2018 года, когда санкции против миллиардера Олега Дерипаски привели к резкому росту цен на алюминий.

Основная цель санкций должна заключаться в том, чтобы мы нанесли больше вреда цели санкций, чем себе, — пояснил бывший глава отдела санкций Министерства финансов США Джон Смит.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом». По его словам, введение санкций спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкший увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах».