Bloomberg назвал новую дату совещания ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/be7060d8-7676-11ea-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит на 9 апреля. Сначала датой встречи было определено 6 апреля.

О новом решении сообщает Bloomberg.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.