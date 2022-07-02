Bloomberg: цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Станок-качалка

Мировые цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель, если Россия сократит ее добычу в ответ на западные санкции. На такой шаг Москва может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и Европы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков американского банка JP Morgan Chase.

Они отметили, что страны G7 разрабатывают сложный механизм ограничения цен на российскую нефть. Учитывая устойчивое финансовое положение РФ, она может позволить себе сократить ежедневную добычу нефти на 5 млн баррелей без чрезмерного ущерба для экономики.

Для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. Сокращение ежедневных поставок <...> на 5 млн баррелей может означать «стратосферные» $380 за баррель, — отмечается в статье.

Аналитики уточнили, что такой прогноз является наихудшим сценарием развития ситуации.

Ранее кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур заявил, что планы лидеров стран «Большой семёрки» по ограничению цен на российские нефть и газ не увенчаются успехом. По его словам, повлиять на цены не в их власти и заявления политиков лишь нацелены на публику.