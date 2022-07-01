В Кувейте назвали невозможным для G7 ограничить цены на нефть из России Кувейтский эксперт Бу Худур: планы G7 по ограничению цен на российскую нефть нереалистичны

Кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур заявил, что планы лидеров стран «Большой семерки» по ограничению цен на российские нефть и газ не увенчаются успехом. Цены на энергоносители определяются множеством факторов, управлять которыми G7 не может, отметил он в беседе в РИА Новости.

Решение лидеров G7 об установлении потолка цен на нефть и газ из России, по сути, не в их власти. Цены на нефть — российскую Brent, американскую WTI, другие сорта — регулируются рядом факторов, более того, они влияют друг на друга. Например, в случае геополитических потрясений в районе Персидского залива цены на нефть Brent изменятся, — подчеркнул Бу Худур.

Он добавил, что цены на нефть также могут измениться, если случится ураган в районе Карибского моря или лето в Европе окажется слишком жарким.

Поэтому никто в мире не может определять цены на нефть. Эти несколько стран не смогут управлять спросом и предложением во всем мире, — уверен эксперт.

Бу Худур считает, что заявление стран G7 на рынок не повлияет, поскольку нацелено на публику.