Эксперт оценил вероятность введения потолка цен на российский газ Эксперт Юшков: страны G7 не смогут установить потолок цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки стран G7 установить потолок цен на российские нефть и газ заранее обречены на провал, считает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Индия и Китай все равно заблокируют подобные инициативы, ведь они и так покупают российское топливо со скидкой и не намерены рисковать поставками.

Чтобы установить потолок цены на российскую нефть, нужно, чтобы все ее покупатели и потенциальные покупатели были с этим согласны. Чтобы это была всеобщая глобальная блокада России — а такой картины мы не видим. Индия и Китай не собираются присоединяться к подобным вещам, потому что есть риск для всех, что Россия в ответ на попытки установить потолок цен на нефть скажет, что тогда вообще не будет поставлять топливо, — сказал Юшков.

Эксперт отметил, что в этом случае цены на всю остальную нефть на мировом рынке взлетят, что крайне нежелательно для всех стран.

По мнению Юшкова, новой инициативой западные страны попытались заменить эмбарго на российскую нефть, которое уже приводит к повышению цен и от которого страдают многие государства, в том числе США и Европа. Однако при реализации новой идеи Россия оставляет за собой право ответить на попытки введения потолка цен, поэтому идея, изначально обречена на провал, подчеркнул специалист.

Ранее днем агентство Reuters сообщило, что лидеры «Большой семерки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их заверениям, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.