Бизнес-омбудсмен предложил внести частные детсады в закон о маткапитале

Внести частные детские сады в текст закона о материнском капитале предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Письмо с предложением он направил вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В своём послании Титов рассказал , что ему на протяжении нескольких лет поступают обращения, «связанные с отказом ПФР в оплате гражданами за счёт материнского капитала услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями».

Отказы приходят на основании того, что в законе о семейном капитале и регламентирующем его постановлении правительства указано, что средства можно использовать только для обучение в образовательных организациях, там не упоминаются индивидуальные предприниматели.

При этом, по словам Титова, родители неоднократно успешно оспаривали отказы ПФР в судах. Последние ссылаются на закон «Об образовании в РФ». Там ИП, занимающийся образовательной деятельностью, приравнивается к образовательным организациям. Аналогичную позицию занимает и прокуратура.

Однако в ПФР позиция остаётся неизменной, вплоть до внесения изменений в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».

Надеемся, что поправки в законе все же появятся. Сделать это несложно, а родители будут избавлены от необходимости тратить время и усилия, чтобы отстаивать своё законное право через суд, — подчеркнул Титов.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономики Максиму Решетникову рассмотреть предложения по расширению мер поддержки бизнеса, подготовленные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В пресс-службе уполномоченного пояснили, что собственники бизнеса в сферах общепита, досуга и спорта просят о дополнительной помощи в связи с QR-кодами, вводимыми в регионах.