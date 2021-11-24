Мишустин поручил рассмотреть предложения Титова по поддержке бизнеса

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономики Максиму Решетникову рассмотреть предложения по расширению мер поддержки бизнеса, подготовленные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе бизнес-омбудсмена пояснили, что предприниматели в сферах общепита, досуга и спорта просят о дополнительной помощи в связи с QR-кодами, вводимыми в регионах.

По оценке Титова, в случае продления ограничений на длительный срок 35–45% предприятий в сфере общепита, спорта, развлечений, в которых занято три миллиона человек, готовятся увольнять сотрудников. По его мнению, исправить ситуацию поможет ряд мер, включая изменение принципов программы льготных кредитов ФОТ 3.0, отсрочку по арендным и коммунальным платежам, а также выдачу людям QR-кодов после получения первого компонента вакцины.

В обращении омбудсмена также говорится, что из-за новых ограничений значительно увеличилось количество предложений от бизнеса о необходимости предоставления расширенных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов больше чем в пять раз, пишет омбудсмен главе правительства. Похожая ситуация прослеживается и в других пострадавших отраслях.

Также Титов предложил увеличить максимальный период предоставления субсидий в размере МРОТ до восьми недель и приравнять введение QR-кодов к карантину, дающему право на получение такой субсидии, расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включённые в реестр малого и среднего бизнеса, выплачивать субсидии в размере МРОТ с учётом районных коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

По аналогии с мерами поддержки 2020 года бизнес-омбудсмен считает необходимым предоставить пострадавшему бизнесу отсрочки по уплате налогов, арендным и коммунальным платежам, а также займам, выданным за счёт бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что руководство Российского совета торговых центров подготовило обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об оказании объектам торговли господдержки на время введения QR-кодов для посетителей. В частности, в документе говорится о компенсациях расходов, субсидировании кредитов и предоставлении налоговых льгот и другим мерах.