https://static.news.ru/photo/55a9fe4c-cafa-11e9-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Peiran/Global Look Press

Фондовые индексы США выросли после заявления официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры по торговому соглашению. Это вызвало всплеск надежд на прогресс на встрече представителей Соединённых Штатов и КНР, которая должна состояться в сентябре.

По словам Фэна, есть множество способов для принятия контрмер, однако власти заинтересованы обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары. Он фактически выступил против дальнейшего обострения напряжённости.

В ответ на это индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,25%, S&P500 прибавил 1,27%, а Nasdaq Composite увеличился на 1,48%, информирует РБК .

Также выросли в цене акции промышленных конгломератов Caterpillar и Stanley Black & Decker — на 2,5% и 2,3% соответственно. Бумаги производителей чипов — Nvidia, Micron Technology и Applied Materials — стали весомее более чем на 3%.

В сегменте гособлигаций США сохраняется инверсия кривой доходности долгосрочных и краткосрочных бумаг, при этом их доходность выросла. По двухлетним облигациям с 1,488% до 1,532%, по десятилетним — с 1,4475% до 1,52%.

Ранее, как писал News.ru, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что торговые консультации между Соединёнными Штатами Америки и Китаем возобновились. Однако он не уточнил, на каком именно уровне и где будут проходить переговоры.