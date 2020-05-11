Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Опасения перед второй волной коронавируса вызвали снижение ключевых индексов Нью-Йоркской фондовой биржи.
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 61,02 пункта (-0,67%), до 9 060,31.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE прибавила 6,8% и достигла отметки в $29,04 за баррель. В последний раз нефть данного сорта стоила выше уровня $29 за баррель 15 апреля текущего года.
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