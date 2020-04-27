«Билайн» может остаться без салонов связи

https://static.news.ru/photo/d75cc5dc-8814-11ea-b315-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Russian Look/Global Look Press

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») может отказаться от владения розницей и передать её франчайзинговым партнерам. Окончательное решение ещё не принято, но в компании рассматривают разные стратегии развития розницы.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что программа повышения эффективности розницы действует в «Вымпелкоме» с 2019 года. С тех пор закрываются неэффективные салоны и продажи активно переводятся в Интернет. Вместе с франшизой на конец 2019 года оператор имел более 4600 магазинов.

Эксперты считают, что за время самоизоляции покупатели привыкнут к онлайн-сервису и когда ограничения будут сняты, операторы в любом случае станут закрывать салоны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.