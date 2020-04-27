«Билайн» может остаться без салонов связи

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») может отказаться от владения розницей и передать её франчайзинговым партнерам. Окончательное решение ещё не принято, но в компании рассматривают разные стратегии развития розницы.
Об этом
Эксперты считают, что за время самоизоляции покупатели привыкнут к онлайн-сервису и когда ограничения будут сняты, операторы в любом случае станут закрывать салоны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей.
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