Безработная Россия: работодатели уверяют, что хороших вакансий на рынке вал

Наиболее проблемной областью для рекрутеров и HR-специалистов в России накануне 2021 года стал подбор новых сотрудников, о чём заявила четверть опрошенных в рамках исследования «HR-вызовы — 2020», которое провели аналитики сразу трёх российских компаний. В онлайн-опросе приняли участие 418 рекрутеров и HR-специалистов, которые представляют работающие в России компании малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей экономики. Изыскание проводилось с ноября по декабрь завершающегося года.

У 21% рекрутеров и HR-специалистов в рамках задачи подбора сотрудников возникают сложности с закрытием конкретных вакансий, например, в сфере IT или в продажах, а также с поиском сотрудников в офис и на замену тем, кто ушёл на самоизоляцию из-за возраста. Ещё 3% ставят во главу угла скорость найма, цитирует ТАСС исследование компаний.

На втором месте в топе главных HR-задач оказалось обучение сотрудников — эта проблема волнует 19% опрошенных. Третье место в списке поделили два направления — адаптация и вовлечённость. И там и там по 9% опрошенных думают, как организовать процессы на удалёнке так, чтобы новички «не сбегали», а остальные сотрудники работали сплочённо, были мотивированы на результат и реагировали на активности работодателя.

Ещё 7% отметили, что их главная цель — выстроить единую систему коммуникаций в новых условиях, когда часть сотрудников работает в офисе или на объекте, например, в отделении банка или в магазине, а остальные — на удалёнке.

Результаты исследования также показали, что для 34% работодателей главным событием года стал массовый переход на удалённую работу, который потребовал развивать новые формы взаимодействия с распределённой командой. Ещё 31% отметили, что запомнят 2020-й как время быстрой адаптации к постоянным изменениям, а не только к удалёнке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрашивались представители таких сфер, как: автомобилестроение, агропромышленность, добыча полезных ископаемых, строительство и девелопмент, медицина и фармацевтика, IT и телеком, банковское дело, финансы, ретейл и другие.

По мнению советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егора Пьяных, наличие проблемы подбора новых сотрудников расходится с данными официальной статистики, которые говорят о сложной ситуации на рынке труда. Так, по состоянию на 18 декабря текущего года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, превышала количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями, в 1,7 раза. Общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда в ноябре 2020 года составил 6,1%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в ноябре 2019 года.

Вместе с тем в России существует проблема несоответствия спроса и предложения на рынке труда в профессиональном и квалификационном разрезах. Так, в отдельных видах экономической деятельности, по отдельным специальностям действительно не хватает работников. Наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в сельском и лесном хозяйстве, в области промышленности, строительства, транспорта, в IT-сфере. Кроме того, высок спрос на некоторые низкоквалифицированные профессии, например на курьеров. Егор Пьяных советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР

Связано это с рядом причин. Одна из ключевых — низкая заработная плата, предлагаемая работодателями, на которую не могут согласиться высококвалифицированные специалисты. Однако это в равной степени относится и к сферам деятельности с низкоквалифицированным трудом. Особенно обострил эту проблему отток мигрантов из России в связи с пандемией коронавирусной инфекции, говорят в ФНПР.

Также немаловажной причиной является несоответствие специализации выпускников образовательных организаций потребностям экономики. Система образования должна ориентироваться в первую очередь на реальный спрос работодателей. При этом должна быть усовершенствована система долгосрочного планирования потребностей экономики в кадрах, — подчеркнул Пьяных.

Обеспечение достойной заработной платы работникам, а также соответствие выпускников реальным потребностям экономики позволило бы значительно улучшить ситуацию с подбором новых сотрудников, полагают в профсоюзе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С выводами согласна пресс-секретарь ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Светлана Крыловецкая. С её слов, спрос на рабочую силу к концу года практически восстановился, а по ряду позиций превышает «докризисный» уровень. Во многом это «отложенный» спрос, объясняет эксперт.

Работодатели, которые по понятным причинам весной и летом вынуждены были пересмотреть свои кадровые стратегии, сейчас возвращаются к найму новых сотрудников. Увеличилось количество размещаемых работодателями на онлайн-рекрутинговых порталах вакансий в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, в сфере услуг. Однако ситуация по регионам неоднородна — восстановление в регионах идёт разными темпами. И в ряде случаев там, где есть дефицит определённых специалистов, актуальной становится удалённая занятость. Предложений работы с удалённой занятостью сейчас всё больше и в арсенале центров занятости. Светлана Крыловецкая пресс-секретарь ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России пресс-секретарь ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

По суждению пресс-секретаря ФГБУ «ВНИИ труда», главное преимущество удалёнки в том, что у соискателя расширяются возможности для трудоустройства, при этом не надо менять место жительства, исключаются транспортные расходы и оплата аренды жилья. А зарплата может быть даже выше, чем та, на которую на равной позиции соискатель мог бы претендовать в родном регионе. При этом у работодателей появляется больше возможностей для найма высококвалифицированных сотрудников, которые соответствуют необходимым требованиям, указывает специалистка.

В целом по экономике наблюдается кризис и рост безработицы. Однако это лишь «средняя температура по больнице». В разных отраслях и профессиях ситуация разная. Есть отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса, — это сфера услуг, транспорт и т. п. В них происходят (точнее, уже произошли в первую волну пандемии) глубокие сокращения персонала, а новый наём невелик. В таких отраслях, как ИТ и Интернет, наоборот, потребность в трудовых ресурсах возросла. Но даже в отраслях-середняках, как верно отмечено в исследовании, происходит перераспределение внутри структуры персонала — люди, менее способные к эффективной работе на удалёнке, попадают под сокращение, а на их место нанимаются более приспособленные сотрудники, в основном более молодого возраста. Александр Дынин заместитель декана по корпоративным связям Высшей школы бизнеса ВШЭ заместитель декана по корпоративным связям Высшей школы бизнеса ВШЭ

Евгений Одиноков/РИА Новости

На взгляд профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елены Яхонтовой, проблемы с подбором новых сотрудников имеют ряд причин. Наиболее важными являются следующие:

компании предлагают соискателям слишком низкие заработные платы при высоких требованиях к работе, что лишает соискателей желания работать в данной компании;

за последнее кризисное время компании неоднократно проводили так называемые оптимизации, в рамках которых сокращали персонал, понижали заработную плату при сохранении объёма работы или даже его увеличении за счёт вменения непрофильных функций, принимали неправильные кадровые решения, что привело к ухудшению репутации компаний как работодателей. Соискатели даже в сложных жизненных обстоятельствах не хотят идти работать туда, где их заведомо обманут;

компании при подборе персонала сталкиваются с реальной проблемой острого дефицита конкретных специалистов, обладающих высоким уровнем квалификации. Кризис не отменяет войну за таланты, наоборот, придаёт ей новый шарм.

Кризис — это отличное время для старта амбициозных проектов и трансформации своего бизнеса. В кризис проще как принимать непопулярные кадровые решения, так и решаться на отважные дела. Поэтому наиболее дальновидные руководители подбирают персонал под стратегические проекты, тем более что в условиях кризиса, как бы цинично это ни выглядело, человеческие ресурсы стоят меньше. Сейчас набирать их выгодно. Другое дело, умеют ли HR-ы находить правильных людей на рынке труда. Данное исследование показывает, что далеко не все умеют. Для демонстрации своей «непоколебимости» у компаний много более эффективных способов. Хотя и этот неплох, только вкупе с другими. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Что нас ждёт в 2021 году

В этом году сложилось странная ситуация с подбором персонала бизнесом, объясняет консультант по рекрутингу Института мировой экономики и бизнеса РУДН Инесса Поликарпова. Выделились три категории людей. Первая — те, кто боялись менять работу, держались за существующие места. Вторая часть людей, наоборот, вдруг, сидя дома, на удалёнке, пересмотрели свои жизненные ценности или вспомнили о них и начали искать и нашли новую работу за большее вознаграждение или более интересную. Третья категория вышла на рынок, чтобы оценить свои возможности и поднять самооценку, присмотреться. Но в целом у большинства компаний проблем с набором персонала не было, утверждает эксперт.

В первые же месяцы 2021 года, скорее всего, надо говорить о тенденции роста спроса на IT-специалистов, а именно опытных и квалифицированных, прогнозирует Поликарпова.

Вообще предложение на рынке есть, но тех, которые бы сочетали в себе нужные технические и личностные характеристики, найти сложно. Тут явный дефицит. Проблема ещё заключается в том, что у таких специалистов большие запросы по финансам и плюс все они сейчас предпочитают удалёнку. Если до кризиса 50% были согласны на работу в офисе, то сейчас все рассматривают онлайн-формат. Инесса Поликарпова консультант по рекрутингу Института мировой экономики и бизнеса РУДН консультант по рекрутингу Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Если говорить о сфере обслуживания — ресторанах, отелях, туризме, — то тут, конечно, идёт речь скорее о сокращении персонала, а не о найме, указывает менеджер по стажировкам, практикам и трудоустройству студентов Института мировой экономики и бизнеса РУДН Вероника Семичева. Если говорить о системообразующих предприятиях, то они продолжают работать и подбор персонала продолжается. Продолжается набор и в таких сферах, как маркетинг, реклама, пиар, ретейл и сфера безопасности, отмечает Семичева.

В 2021 году рынок труда ожидают новые испытания, но и новые открытия, говорит доцент кафедры менеджмента РУДН Алла Вавилова. От всех участников рынка труда потребуется максимум компетентности и адаптивности для достойного преодоления трудностей и наращивания профессионального потенциала.

Дефицит кадров в 2021 году ожидается из списка топовых профессий будущего: веб-разработчики, аналитики по информационной безопасности, разработчики программного обеспечения, системные инженеры, инженеры-программисты, ИТ-аналитики. Сегодня работодатели нуждаются в специалистах, которые могут создавать и реализовывать комплексные ИТ-проекты, где необходимо задействовать работу искусственного интеллекта, обрабатывать большие данные. Алла Вавилова доцент кафедры менеджмента РУДН доцент кафедры менеджмента РУДН

Найти работу в будущем году будет не легче, чем раньше, убеждена Вавилова. Многим предприятиям, особенно малым и бизнесу в сфере услуг, нужно находить средства на восстановление, а этот процесс пройдёт не оперативно. Рабочие места будут заполняться, но не больше, чем в прошлые периоды, и хорошо, если на том же уровне, сказала эксперт РУДН.

Безусловно, в плане трудоустройства в 2021 году не стоит переживать медицинским работникам. Спрос на врачей остаётся высоким, при этом ни о каких сокращениях речь точно не идёт. В тренде остаются курьеры и водители такси. Во втором случае люди понимают, что они отработают смену и точно получат за это деньги. С дистанционным обучением повысился спрос на репетиторов, у таких специалистов появилась хорошая подработка. Безусловно, с окончанием пандемии произойдёт корректировка спроса на тех позициях, которые сейчас в тренде. Самые перспективные отрасли нашего времени и ближайших лет — робототехника, фарма и биохакинг, агропромышленность, финтех, ИТ и кибербезопасность, диджитал-маркетинг. Эти отрасли и так активно развивались в последнее время, а пандемия только подстегнула их развитие, — пояснила Алла Вавилова.

Дефицит кадров в каких областях возможен в первые месяцы 2021 года? Если говорить об экономических специальностях, сейчас наиболее часто приходят запросы на выпускников, которые могли бы работать в диджитал-маркетинге, на специалистов в области e-commerce в так называемых подразделениях цифровых трансформаций компаний, становятся всё более востребованными специалисты по страхованию финансовых рисков, уточняет заместитель декана экономического факультета по практикам и трудоустройству Валентина Калыгина.

Традиционно много предложений для специалистов в области маркетинга. В банки — стартовые позиции, например, менеджеры по продажам. Конечно, общаясь с представителями компаний, видно, что наиболее востребованными сейчас всё-таки являются молодые специалисты технических специальностей — инженеры, IT-специалисты, а также химических специальностей, физики. Но и для экономистов, менеджеров, маркетологов постоянно имеются предложения. Если говорить по отраслям — недвижимость, банковский сектор, пиар-агентства, специализирующиеся в диджитал-продвижении, электронная коммерция. Вот за кем успех, — подытожила экономистка.