Берлин готовит ответ на случай санкций США по «Северному потоку – 2»

https://static.news.ru/photo/8e52df94-b720-11ea-804a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта «Северный поток – 2» готовит правительство ФРГ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.

В частности, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если США примут новые санкции против проекта.

Отмечается, что минэкономики Германии опасается, что расширение ограничительных мер со стороны США грозит затронуть значительное число германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с проектом трубопровода. Так, санкции могут коснуться оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации «Северного потока — 2». А это уже удар по административно-техническим действиям государственных служб.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.