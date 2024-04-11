Бензин станет хуже и подорожает? Что придумали власти для регулирования цен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти России снова озаботились ростом цен на бензин. Чтобы не допустить подорожания горючего в сезон высокого спроса, в правительстве обсуждают целый комплекс мер. NEWS.ru рассказывает, с чем связано повышенное внимание чиновников к стоимости нефтепродуктов и как подорожает топливо на АЗС к лету.

Что нового предлагают в правительстве

Правительство обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо в условиях высокого спроса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 2 апреля. Новак, в частности, рекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК, то есть большие компании) перестать покупать друг у друга нефтепродукты на бирже и вместо этого заключать прямые договоры по формуле цены, сложившейся на торгах.

Ведь с помощью закупок у конкурентов нефтяники могут обходить условия по реализации топлива на торгах. А сейчас крупнейшие производители нефтепродуктов обязаны по установленным нормативам продавать на бирже 15% произведенного бензина, 16% — дизтоплива, 7,5% — сжиженного углеводородного газа.

Самой бирже (СПбМТСБ) вице-премьер поручил совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного спроса на топливо и подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов. В свою очередь Минэнерго и Минпромторг должны провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина. Отдельные поручения касаются сдерживания расценок на горючее для аграриев. Так, правительство определит целевой уровень тарифов на «дизель» для сельхозпроизводителей, а также проанализирует мелкооптовые цены на нефтепродукты в сравнении с теми, что устанавливают ВИНК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие меры уже были приняты ранее

Ранее власти ввели запрет на экспорт бензина — он действует с 1 марта по 31 августа 2024 года. Мера не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Одновременно было решено увеличить норматив продаж «дизеля» на бирже до 16%.

Идея с ограничением экспорта также принадлежит Александру Новаку. В своем письме от 21 февраля главе кабмина вице-премьер предупреждал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановым ремонтом на НПЗ, а также летними отпусками. При этом он настаивал на принятии предупредительных мер по сдерживанию цен на бензин.

К слову, власти уже вводили запрет на экспорт нефтепродуктов ранее (чтобы сбить рекордно высокие цены в опте) — с 21 сентября 2023 года. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, на летний «дизель» — с 22 ноября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.

Что происходит с ценами на топливо сейчас

Биржевые (то есть оптовые) цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 24–45%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,8% и 0,9% соответственно. Дизель подорожал на 0,4%. За последнюю неделю (с 2 по 9 апреля), согласно данным Росстата, цены на бензин выросли в 56 субъектах РФ, сильнее всего — в Ивановской области, на 0,7%. В Москве и Санкт-Петербурге этот рост составил 0,2% и 0,1% соответственно. Снижение цен было зафиксировано во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и Республике Дагестан (-0,1%).

Сколько сегодня стоит бензин в России

На 11 апреля биржевая стоимость бензина марки АИ-92 составляет 52,8 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 61,4 тыс. рублей. Летний «дизель» в настоящее время стоит 63,8 тыс.

По данным портала Fuelprices.ru, средние цены на горючее в РФ на 8 апреля составляли: дизельное топливо — 65 рублей за литр, АИ-92 — 50,67 рубля, АИ-95 — 55,41 рубля и АИ-98 — 68,91 рубля. Дороже всего топливо стоит в Дальневосточном и Южном федеральных округах, при этом разница максимальной и минимальной цены по России доходит до 40% по бензину и до 49% по «дизелю». Например, в Орле литр «дизеля» стоит 58,6 рубля, а в Южно-Сахалинске — 87,2 рубля. Цена литра АИ-92 в Челябинске составляет 47,3 рубля, а в Магадане — 66,2 рубля.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чем объясняется беспокойство властей за цены на бензин

Главный фактор, который будет разгонять цены на бензин, — это сезонное подорожание, которое «практически неизбежно», сказал NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Ситуацию на топливном рынке подогревает и растущая цена на нефть, добавляет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Поэтому правительство заранее, зная о слабых местах (таких, как внеплановый ремонт НПЗ и паводковая ситуация на Урале), хочет оптимизировать объемы предложения на рынке, чтобы избежать спекуляций и стремительного подорожания, говорит она NEWS.ru.

По мнению независимого эксперта кандидата экономических наук Леонида Хазанова, внимательное отношение федерального центра к доступности бензина обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, весной цены на топливо часто идут вверх вследствие проведения полевых работ. Во-вторых, грядет сезон летних отпусков, когда спрос на бензин повышается, продолжает Хазанов. В-третьих, ранее уже имели место проблемы с перевозками топлива, которые также вызывали его подорожание. «В-четвертых, российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно подвергаются атакам украинских дронов, что вызывает опасения относительно возможного дефицита бензина на внутреннем рынке», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как могут решить проблему дефицита топлива

По данным Reuters, власти России рассматривают возможность временного снижения требований к качеству бензина, разрешенного к обороту на внутреннем рынке.

Агентство указывает, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже сократили мощности по переработке нефти примерно на 14%. По словам источников, предлагаемая мера позволит отправить на внутренний рынок от 300 тыс. до 350 тыс. тонн бензина в месяц. Этого, как ожидается, будет достаточно, чтобы удовлетворить сезонный спрос.

С 1 июля 2016 года Россия официально перешла на использование топлива стандарта не ниже «Евро-5». Снижение требований к качеству бензина позволит увеличить его производство на устаревших НПЗ, говорят собеседники Reuters.

Как могут вырасти цены на АЗС к лету

По словам Хазанова, экономика России в условиях санкций продолжает набирать обороты — и сегодня важно, чтобы ей не помешали скачки цен на рынке нефтепродуктов. Эксперт считает, что предпосылок для таких скачков пока нет. К лету цены на топливо в рознице могут вырасти «в рамках разумной инфляции», говорит он.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров полагает, что ценник на АЗС к лету хоть и вырастет, но незначительно. Рост составит порядка 1–2 рублей за литр, прогнозирует он.

Читайте также:

Аналитик оценил успех предложения правительства о снижении цен на бензин

В России снова запретят экспорт бензина: когда подешевеет топливо на АЗС

Найден способ резко снизить цены на бензин в России

«Удары ВСУ по базам и НПЗ в РФ могут вызвать дефицит бензина и взлет цен»

Прогноз: сколько будет стоить бензин в 2024 году, есть ли хорошие новости