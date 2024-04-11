Аналитик оценил успех предложения правительства о снижении цен на бензин Аналитик Демидов: успех идеи о снижении цен на бензин зависит от реализации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переход к цене, которая диктуется биржей, является хорошей инициативой правительства по снижению цен на бензин, рассказал NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его мнению, это снизит маржу предприятий и сделает рынок более открытым и конкурентным, однако все зависит от реализации.

Переход к цене, которая диктуется биржей, — хорошая инициатива в плане минимизации прямых договоров по согласованный цене. Это снизит маржу предприятий и сделает этот рынок более открытым и конкурентным. Вопрос только в том, какими инструментами правительство хочет добиться реализации этой инициативы, — сказал Демидов.

Ранее РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Александра Новака сообщил, что в правительстве обсуждают меры по сдерживанию цен на дизельное топливо и бензин в сезон повышенного спроса. Отдельное внимание участники совещания уделили топливу для сельхозпроизводителей и мелкому опту.

Вице-премьер посоветовал нефтяным компаниям не проводить операции между собой, а закупать топливо по биржевой цене. Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже Новак поручил совместно с ФАС изучить факторы ажиотажного роста спроса на торгах и проанализировать способы сдерживания роста цен.